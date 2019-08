Roma Genoa, Florenzi: «Dobbiamo ascoltare Fonseca e lavorare»

Roma Genoa, Florenzi dice la sua sul pirotecnico match: «Si doveva andare a casa con un altro risultato. Dobbiamo ascoltare Fonseca»

Il terzino e capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata col Genoa. Le sue dichiarazioni:

«Oggi dovevamo uscire con un altro risultato. Sappiamo che si deve migliorare su alcuni aspetti, stiamo prendendo tutte le nozioni che Fonseca ci sta dando. Abbiamo iniziato con buon appiglio ma c’è da migliorare e presto, il tempo non è della nostra parte. Non è un discorso di singoli ma di squadra, dobbiamo solo ascoltare il mister e lavorare. Derby? Non sto io a spiegarvi che partita è per la città, ma non darà giudizi per tutto l’anno».