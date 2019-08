FONSECA post Roma Genoa: «Difficile vincere se subiamo tre gol»

Fonseca post Roma Genoa: «In fase offensiva siamo stati bravi, meno in fase difensiva. Continueremo a lavorare»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato il pareggio della sua squadra contro il Genoa. Queste le parole del mister a Dazn:

«Abbiamo iniziato bene, in fase offensiva siamo stati molto bravi. I problemi sono stati in difesa, sopratutto nel controllare la profondità. Dovevamo trovare più equilibrio, se incassiamo tre gol è difficile vincere. Cercheremo di migliorare in retroguardia, ci prepareremo al derby con un’attenzione particolare».