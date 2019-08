Roma Genoa: l’errore di Florenzi nel gol di Kouame

Nel gol di Kouame in Roma-Genoa, Florenzi non è bravo a seguire il movimento dell’attaccante. I difetti della difesa a zona

La Roma sta imparando i dettami della difesa a zona del calcio di Fonseca. Nel gol realizzato da Kouame, Radovanovic effettua un cambio campo strepitoso per Ghiglione, che può puntare Kolarov. Sul cross, Kouame finalizza sul secondo palo.

In questo caso, Mancini non va sull’uomo perché dà per scontato ci sia il terzino alle sue spalle. Tuttavia Florenzi, in evidente difficoltà fisica, era in ritardo, con l’attaccante che viene quindi trovato con facilità. Nella difesa a zona, uno dei limiti è la copertura del lato debole, la linea deve quindi sapersi muovere alla perfezione.