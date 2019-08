Roma Genoa: l’importanza offensiva di Dzeko

Dzeko è uno dei principali registi offensivi della Roma. Decisiva la sua capacità di fungere da raccordo e cucire centrocampo e attacco

Oltre al gol segnato contro il Genoa, Dzeko ha dimostrato come mai è fondamentale nella Roma quando si fa fatica a risalire il campo. Il bosniaco possiede una visione di gioco fuori del normale, con una grande capacità di venire incontro e legare i reparti.

Come se non bastasse, ha spiccate doti in rifinitura nel mettere il compagno davanti al portiere. L’assist per Under ne è un esempio: viene incontro ed effettua una precisa verticalizzazione. Insomma, un nove coi piedi da 10 (come i 2 passaggi chiave confermano).