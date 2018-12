I tifosi della Roma pronti allo sciopero in vista della sfida contro il Genoa: contestazione aperta verso Pallotta e la società giallorossa – FOTO

I tifosi della Curva Sud hanno dichiarato guerra al presidente Pallotta e in generale alla società giallorossa. Niente cori a sostegno della squadra né bandiere per i primi 10′ di Roma-Genoa: è questa la forma di protesta che intraprenderanno i tifosi. Lo sciopero del tifo dei supporter giallorossi è la conseguenza delle promesse non mantenute negli ultimi anni da Pallotta, dal dg Baldissoni e dal ds Monchi.«Non chiediamo vittorie ma chiarezza e rispetto, quelli sì», comunicano gli uomini ai vertici del tifo organizzato romanista. Ecco il volantino che la Curva Sud ha fatto circolare, contenente la lista delle “bugie” della società: