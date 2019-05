Roma, i giallorossi rimpiangono Ziyech: negato l’acquisto a Monchi

L’Ajax trova il raddoppio sul Tottenham con Ziyech, la Roma piange: il marocchino era sulla lista di Monchi

La Roma rimpiange Hakim Ziyech. Il marocchino che ha segnato un gol magnifico nel corso della semifinale di Champions League, Ajax-Tottenham, poteva vestire la maglia giallorossa.

Monchi si era innamorato del giocatore, che conosceva già ai tempi del Twente. L’ex ds dei capitolini aveva insistito per portare il giocatore nella Capitale, ma in pochi si sono fidati della sua opinione sul magrebino.

La principale critica nei confronti di Ziyech era questa: buon giocatore, ma troppo egoista. Oggi il campione dell’Ajax può vantare ben 16 reti in campionato oltre alla bellezza di 15 assist per i compagni. E meno male che giocava da solo… La Roma si mangia le mani per il mancato acquisto del giocatore, che ora sta trascinando i Lancieri in Champions League.