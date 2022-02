Roma, i tifosi sognano il ritorno di Totti: che coppia con Mourinho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I tifosi della Roma sognano il ritorno in società di Totti e sono pronti a fargli sentire il proprio calore

Nelle ultime ore, in ambiente romanista si starebbe espandendo a macchia d’olio la voce di un possibile ritorno in società di Francesco Totti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Friedkin ci starebbero pensando da un po’ e nel futuro immediato potrebbe davvero diventare realtà.

I tifosi della Roma sognano una accoppiata incredibile tra il loro storico capitano e José Mourinho. Il prossimo 5 marzo all’Olimpico arriverà l’Atalanta, Totti probabilmente sarà in tribuna e i sostenitori giallorossi sono pronti a fargli sentire tutto il loro calore.