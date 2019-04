Roma, che incubo: 46 infortuni stagionali! È emergenza per il campionato

Manolas s’infortunia nel pre-partita di Inter-Roma. Infermeria affollata: emergenza per il campionato

Senz’altro una stagione sfortunata quella della Roma. Non soltanto per questioni sportive, ma anche per le condizioni fisiche dei giocatori giallorossi. Ieri sera, soltanto l’ultimo della preoccupante serie: l’infortunio di Kostas Manolas.

Il centrale della Roma, infatti, si è arreso nel riscaldamento per un fastidio muscolare. L’infermeria della squadra capitolina è ora più affollata che mai. Ranieri dovrà fare a meno anche di De Rossi, Santon e Karsdorp. Assoluta emergenza per la prossima di campionato contro il Cagliari: assenti per squalifica anche Zaniolo e Cristante.