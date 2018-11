La panchina di Eusebio Di Francesco è in bilico e domenica arriva l’Inter di Spalletti, che il tecnico abruzzese non ha mai battuto

La panchina di Eusebio Di Francesco traballa. Le prestazioni altalenanti della squadra, complici anche i numerosi infortuni e una campagna acquisti finora quasi mai all’altezza delle aspettative, hanno messo alla gogna l’ex allenatore del Sassuolo. Dopo l’ottima prima annata con i giallorossi, culminata con una semifinale di Champions, in questa seconda stagione la Romanon riesce a vincere né convincere. E domenica arriva lo scontro diretto contro i rivali nerazzurri.

Per Di Francesco ormai ogni partita equivale ad un dentro o fuori, ma con l’Inter come prossima avversaria all’Olimpico dovrà fare i conti con un ostacolo in più: il tecnico abruzzese, infatti, non è mai riuscito a battere Luciano Spalletti nei cinque precedenti in cui si sono incrociati, racimolando solo un misero punto sui quindici a disposizione. Lo stato d’animo delle due compagini, inoltre, rischia di essere un altro fattore determinante in favore dei nerazzurri, che certamente non intendono venire a Roma per fare i turisti.