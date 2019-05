Roma-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri affrontano i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Roma in orbita europea con 59 punti e reduce dal pareggio in casa del Genoa; Juventus (89) già Campione d’Italia e proveniente dal pareggio nel derby col Torino. Nella gara d’andata, vittoria bianconera all’Allianz Stadium per 1-0 con una rete segnata da Mandzukic. Adesso è di nuovo Roma contro Juventus: giallorossi per alimentare l’obiettivo europeo, bianconeri per portare altri punti ad un campionato dominato. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.