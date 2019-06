Roma, Kluivert: «De Rossi? Tra vent’anni potrò dire di aver giocato con lui»

L’attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua stagione con i giallorossi e sull’addio di De Rossi

Dal ritiro della Nazionale olandese Under 21, l’attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha parlato della sua stagione con i giallorossi e dell’addio di De Rossi. Ecco le sue parole riportate dal portale NOS: «È stata una stagione altalenante, abbiamo avuto alti e bassi, anche perché eravamo una squadra molto giovane».

«Personalmente non posso però lamentarmi, considerando che per me era il primo anno in Italia. L’addio di De Rossi? È stata una giornata emozionante. Tra vent’anni potrò dire ai miei figli di aver giocato con lui».