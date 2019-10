Roma: Kolarov è fondamentale nella rifinitura giallorossa

Kolarov è una fonte di gioco fondamentale per la Roma di Paulo Fonseca. Il terzino serbo è un regista decentrato

La Roma di Fonseca sta ancora cercando una quadra tattica. L’infortunio di Pellegrini è un duro colpo per la fase offensiva dei giallorossi, visto che l’ex Sassuolo era diventato uno dei principali leader tecnici.

A maggior ragione senza Pellegrini, Kolarov diventa una delle fonti di gioco più importanti per la Roma. Basti pensare che il serbo finora, dopo Pellegrini, è il giocatore giallorosso che ha effettuato più passaggi chiave: ben 19. E’ il primo terzino del campionato per passaggi chiave, segno di come sia un vero e proprio regista offensivo decentrato.