Roma, la Dinamo Mosca vuole Gerson: il punto

Il Genoa si è ormai tirato fuori dalla corsa a Gerson: la Roma a questo punto potrebbe cederlo alla Dinamo Mosca

Non solo Genoa. Gerson piace, e parecchio, anche alla Dinamo Mosca che avrebbe offerto alla Roma ben 13 milioni. Sembrava cosa fatta il passaggio del centrocampista al Genoa , grazie anche all’inserimento del giovane rossoblu Zennaro, ma come ha riportato Sky, in serata la trattativa è saltata.

Il giocatore preferirebbe trasferirsi all’estero e la Dinamo Mosca farebbe al caso suo. I 13 milioni messi sul piatto non convincono del tutto i giallorossi.