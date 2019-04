Roma, la dura legge dell’ex: giallorossi puniti da Gerson, ora alla Fiorentina

Gerson ritrova la Roma e si vendica: il gol dell’1-2 porta la firma dell’ex giallorosso, ora alla Fiorentina

Gerson non conosce pietà e ritrova il vantaggio contro la Roma! Il giovane brasiliano non perdona la sua ex squadra e riporta avanti la Fiorentina. Il sudamericano punisce i suoi vecchi compagni, rientrati in campo poco concentrati dopo l’intervallo.

La Roma ha ceduto la scorsa estate il giocatore alla Fiorentina: certamente stasera si è pentita di non aver trattenuto in giallorosso il centrocampista.