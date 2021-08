Roma, la nuova idea di Mourinho: senza mercato, Pellegrini regista

Nel caso in cui non dovesse arrivare il centrocampista richiesto, José Mourinho potrebbe optare per schierare Lorenzo Pellegrini da regista nella Roma

José Mourinho aspetta ancora il centrocampista della Roma. Prima Xhaka sfumato, poi gli obiettivi Delaney, Koopmeiners e Zambo Anguissa difficili da raggiungere. Il mediano per lo Special One pare non arrivare mai. E così l’allenatore giallorosso starebbe pensando all’alternativa fatta in casa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mourinho starebbe lavorando su Lorenzo Pellegrini per arretrargli la posizione e schierarlo da regista nel centrocampo a due, nel caso in cui dal mercato non dovesse arrivare il rinforzo desiderato. In tal caso poi, a prendere il posto del capitano della Roma sulla trequarti sarebbe Mkhitaryan. Gli acquisti latitano, e allora lo Special One prova a fare di necessità virtù.