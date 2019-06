Roma, la stagione sta per iniziare: raduno il 26 giugno a Trigoria

La Roma darà l’avvio alla nuova stagione tra 10 giorni. Il club giallorosso si radunerà a Trigoria il 26 giugno

La Roma sarà la prima squadra italiana a iniziare la stagione 2019/2020. Il club giallorosso dovrà disputare i turni preliminari di Europa League e sarà in ritiro a Pinzolo dal 29 giugno al 7 luglio.

Come riportato da Sky Sport, il gruppo giallorosso si ritroverà 3 giorni prima a Trigoria, per il consueto raduno. Dunque, ritrovo a Trigoria il 26 giugno per la Roma, per le prime sessioni con mister Fonseca.