La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista del match di giovedì contro lo Shakhtar Donetsk.

La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato con il Parma, sessione in campo per gli altri. Lavoro individuale per gli infortunati Zaniolo, Veretout, Mkhitaryan e Smalling.