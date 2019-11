Roma, Mancini: «Sono sempre stato un “giovane vecchio”»

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, parla della sua esperienza e del primo gol con la maglia giallorossa: le sue parole

Gianluca Mancini è stato protagonista del Match Program in vista della sfida tra Roma e Verona. Ecco le sue parole sul sito dei giallorossi.

MANCINI – «La gioia del primo gol è una emozione indescrivibile. Per noi difensori segnare è una cosa in più, andare a segno la domenica è super emozionante. Come ho già detto lo aspettavo da tanto, e segnarlo all’Olimpico, con la maglia della Roma, è stata una bella emozione. A freddo rivivo le stesse emozioni vissute a caldo. Sono un ragazzo così. Quello che dice il mister mi fa piacere, sono giovane, mi hanno sempre etichettato come “giovane vecchio”».