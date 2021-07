Costanzo: «Esagerato parlare del derby. I club spina dorsale della Roma»

L’editoriale di Maurizio Costanzo, nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma per il Corriere dello Sport

Maurizio Costanzo, da poco diventato ufficialmente nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma, ha fatto il punto sulla situazione del club giallorosso. Queste le sue parole nell’editoriale per il Corriere dello Sport:

«Devo dire la verità: mi sembra esagerato cominciare a parlare del fatto che alla sesta giornata del campionato si giocherà Roma-Lazio. Personalmente, sono portato a chiedermi: sì, va bene, ma come ci arriviamo alla sesta giornata? Proprio perché sono romanista, non posso che augurarmi che ci si arrivi al meglio. D’altra parte, nel calcio, talvolta è tutta una sorpresa e talvolta è tutto prevedibile. Con l’arrivo per la seconda volta come allenatore della Juventus di Max Allegri, si poteva scrivere «La Signora è al Max»? Forse no, eppure si è scritto.

A proposito di signore, Sabrina Ferilli, grande romanista che aveva fatto un memorabile strip-tease in occasione dell’ultimo scudetto della Roma, è pronta anche adesso, nel caso, a fare la stessa cosa? Mi auguro di sì, perché porterebbe bene. Ho avuto occasione di scrivere, su questo giornale, dell’importanza delle radio che si occupano di calcio. Ebbene, voglio aggiungere che sono importanti anche i club romanisti, che rappresentano, in qualche modo, spina dorsale della tifoseria. Ne ho incontrati alcuni. Uno, per esempio, della Garbatella che ha per presidente Vincenzo Mantini, detto «Gaetano», dove ho scoperto che c’è la signora Franca, di 91 anni, che fa le sciarpe giallorosse del Roma Club Garbatella a mano. Sono proprio belle».