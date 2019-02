Roma-Milan in parità: occasione d’oro per Atalanta e Lazio per l’Europa

Roma e Milan non si fanno male sprecando punti preziosi. Ora Atalanta e Lazio hanno la possibilità di agganciare i giallorossi

Roma-Milan finisce in parità ed entrambe le squadre perdono l’occasione di guadagnare terreno per la corsa all’Europa. Questo pareggio non soddisfa né Gennaro Gattuso né Eusebio Di Francesco, ma scatena la gioia delle altre squadre. In particolare, Atalanta e Lazio ora godono di un’opportunità importante. Entrambe le formazioni saranno impegnate in trasferta nel posticipo- orobici a Cagliari, mentre biancoazzurri a Frosinone. In caso di vittoria, tutte e due raggiungerebbero i giallorossi a quota 35 punti. La sfida per il 4° posto si preannuncia avvincente, con parecchie pretendenti in lotta per l’obiettivo europeo.