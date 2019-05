Roma, Mirante salva i giallorossi. Sogno Champions a rischio

Il pareggio contro il Genoa inguaia la Roma: ecco la situazione dei giallorossi in vista della corsa per l’Europa

La Roma disputa una gara non eccezionale a Marassi, ma nel finale succede di tutto: prima va in vantaggio grazie alla prodezza di Stephan El Shaarawy, poi si fa raggiungere con la rete di Cristian Romero. Dopodiché, Antonio Mirante nega la gioia dal dischetto ad Antonio Sanabria.

I guantoni dell’ex secondo portiere giallorosso salvano Claudio Ranieri, ma la squadra perde terreno rispetto all’Atalanta: gli orobici ora sono al 4° posto a quota 62 punti e a -1 dall’Inter, che occupa il gradino più basso del podio. Il pareggio di Genova regala un misero punto alla Roma, che ora è quinta e conta 59 punti.

Il calendario dei capitolini è agrodolce: nella prossima sfida di campionato ospiteranno i campioni d’Italia della Juventus. Successivamente ci sarà la trasferta con il Sassuolo e, infine, il match casalingo contro il Parma. Al momento la favorita per il 4° posto resta l’Atalanta.

La Roma ha bisogno di punti per poter conquistare un posto in Champions League. Il Milan domani sera avrà la possibilità di raggiungere i giallorossi in caso di vittoria contro il Bologna.