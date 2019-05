Antonio Mirante è stato il migliore in campo nel match contro la Juve, grazie alle sue parate il sogno Champions rimane vivo

Alla soglia dei 36 anni, Antonio Mirante è finalmente approdato ad una big. Non che in passato non ci sia riuscito. L’anno alle spalle di Buffon alla Juve in Serie B non bisogna dimenticarlo ma dopo una vita passata in provincia l’estremo difensore napoletano meritava una stagione da protagonista.

La Roma gliel’ha concessa. Più per casualità che per merito visto che il portiere titolare doveva essere Olsen. Le papere dello svedese hanno costretto Di Francesco prima e Ranieri poi su Mirante, il quale non ha deluso. Migliore in campo contro la Juve e ambizioni Champions mantenute in vita proprio dall’estremo difensore. Il quale ora, dopo tanti sacrifici, vuole godersi il magic-moment.