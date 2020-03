Roma, Mkhitaryan: «Pressioni? Ho esperienza, non le sento»

Roma, Mkhitaryan si racconta: «L’arrivo nella Capitale? Rapido, non potevo perdere tempo. Ho esperienza, non sento le pressioni»

Henrikh Mkhitaryan, calciatore della Roma, è stato intervistato da un blogger russo tramite Youtube. Diversi i temi toccati dall’armeno:

«L’arrivo nella Capitale? Sono stato chiamato prima di una partita, era il 1° settembre. Il mio agente mi ha chiamato dicendomi di comprare i biglietti per volare a Roma. E’ successo tutto rapidamente, all’inizio della stagione all’Arsenal mi era stato promesso altro e avendo 30 anni non potevo perdere tempo. Pressioni? Non le sento più alla mia età dopo che ho giocato al Borussia Dortmund, all’Arsenal ed al Manchester. Qui la gente vive di calcio ed è bello».