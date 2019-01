Roma, Monchi prepara il colpo in difesa: occhi su Guedes del Santos

Il d.s. della Roma Monchi vuole affondare sul centrale classe ’99 del Santos. Guedes potrebbe essere l’erede di Fazio e arrivare a zero

Il d.s. della Roma Monchi è impegnato in queste settimane a programmare il futuro dei giallorossi. Gli occhi sono soprattutto in difesa, con Fazio in là con l’età e Manolas che in estate potrebbe partire. Mancini è ormai vicinissimo: verrà bloccato adesso in vista dell’estate. Ma con l’uscita di Marcano sempre più probabile in questa sessione, serve subito un rinforzo. Kabak piace e molto, ma dal Brasile sembra che i giallorossi abbiano messo le mani su Matheus Guedes.

Secondo la Gazeta Esportiva, Monchi sarebbe pronto a chiudere per il centrale classe ’99 del Santos. Un colpo in prospettiva, che potrebbe arrivare a zero visto il contratto in scadenza a fine marzo. Alto 1,95 m, è mancino e ha buone abilità nell’impostazione, come da tradizione carioca. Secondo i rumors, Monchi sarebbe sulle sue tracce da più di due anni.