Roma, Mourinho: «Abbiamo scritto la storia. Io romanista al 100%, continuiamo a vincere»

Josè Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord.

SPERANZA – «Sono qui da undici mesi, si capiva da quando sono arrivato».

TROFEO EUROPEO – «A Torino abbiamo fatto quello che dovevamo fare qualificandoci per l’Europa League. Oggi non era lavoro, oggi era l’appuntamento con la storia e l’abbiamo scritta».

SE LO ASPETTAVA? – «La Conference è una competizione che dall’inizio avevamo la sensazione di poter vincere. Diventava una competizione da Europa League, anche il Feyenoord è una buona squadra. Noi puntavamo molto su questo trofeo, anche se in campionato potevamo avere punti in più. Io rimango qui nonostante le voci, io voglio rimanere a Roma. Bisogna capire cosa vorrà fare la proprietà per la prossima stagione. Possiamo dare seguito a un progetto molto bello di gente sana, onesta e seria».

STORIA – «Rimarrà nella storia della Roma, ma anche nella mia. Mi hanno detto da poco che solo io, Sir Alex e Trapattoni abbiamo vinto tutti i trofei europei in epoche diverse. Mi fa sentire un po’ vecchio ma è anche una cosa bella. Ora vado in vacanza davanti a casa mia».

COS’HA DI DIVERSO LA VITTORIA – «La cosa bella nella mia carriera è che al di là del trofeo europeo con lo United, farlo con Porto, Inter e Roma è molto molto molto speciale. Una cosa è vincere quando tutti se lo aspettano, un’altra è vincere cose che ti fanno rimanere immortale. Questo ti fa sentire speciale. Penso si a me, ma di più ai tifosi che oggi fanno festa. Spero possano fare festa, che si possano divertire. Questo rimarrà per sempre, sono davvero felice».

MESSAGGIO – «Certo che mi sento romanista. E’ un modo anche di lavorare. Io sono portista, interista, sono pazzo del Real. Io sono di tutti quelli che con me fanno una famiglia che sta insieme nei momenti difficili. Per rispetto dove ho lavorato prima, oggi sono al 100% romanista»-