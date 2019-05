Mourinho è in cima alla lista dei desideri della Roma. Il tecnico ringrazia chi lo ha cercato per l’interesse: le dichiarazioni sul suo futuro

La Roma sogna Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è in cima alla lista dei desideri dei giallorossi: i tifosi invocano il suo nome a gran voce e vogliono vederlo sulla panchina del club capitolino per la prossima stagione.

Il tecnico si è detto lusingato dell’interesse del club della capitale italiana, così come di quello delle altre squadre che lo hanno contattato. Ecco le dichiarazioni dello Special One sul suo futuro:«Ho molto rispetto per i club e per ogni club che mostra interesse nei miei confronti e cerca di contattarmi credendo che io possa essere la persona giusta per loro. Questo mi rende davvero molto orgoglioso e rispettoso. Alla fine ne sceglierò uno, ma non sono il tipo di persona che ne parlerà perché ho rispetto per tutti. Aspettiamo e vediamo».