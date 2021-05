La Roma di Mourinho: il grosso punto interrogativo è Mkhitaryan

Le strategie di Mourinho alla guida della Roma: obiettivo svecchiare la rosa, ma Dzeko resta un punto fermo

Cominciano a delinearsi le scelte di Mourinho per la Roma dell’anno prossimo. L’obiettivo sarebbe quello di diminuire la media età della rosa ma alcuni “vecchiotti” piacciono eccome al portoghese. Uno su tutti Dzeko, che dovrebbe rimanere, lo stesso vale per Pedro il cui minutaggio sarà gestito.

Il passato invece non strizza l’occhio a Mkhitaryan, uno dei giocatori migliori di questa stagione dei giallorossi. Come scritto questa mattina su La Gazzetta dello Sport il rapporto con Mourinho ai tempi del Manchester United non era dei migliori e nonostante il livello a 32 anni si potrebbe decidere di fare a meno di lui.