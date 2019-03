Roma-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vedere il match della 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Domenica 31 marzo alle ore 15, allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri ricevono la squadra guidata da Carlo Ancelotti. Roma al quinto posto in classifica con 47 punti e reduce dalla sconfitta esterna contro la SPAL; Napoli (60) secondo e proveniente dal successo casalingo sull’Udinese. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono col risultato di 1-1 al ‘San Paolo’. Adesso è di nuovo Roma contro Napoli: giallorossi per alimentare l’obiettivo Champions League, azzurri per rafforzare il secondo posto.

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento –su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Roma-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 31 marzo 2019

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sez. Teramo)

Roma-Napoli, probabili formazioni

ROMA – Ranieri, senza Florenzi, El Shaarawy e Pellegrini, deve valutare anche le condizioni di Pastore. Un paio di dubbi principali per l’allenatore giallorosso: in linea di difesa, Karsdorp e Manolas vedono il posto da titolare insidiato da Santon e Marcano. Giallorossi previsti in campo con Olsen tra i pali, Karsdorp, Manolas, Fazio e Kolarov in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Zaniolo, Cristante, Nzonzi e Perotti. In attacco, è pronta la coppia offensiva formata da Schick e Dzeko.

NAPOLI – Ancelotti, senza lo squalificato Zielinski, non può contare sugli infortunati Chiriches, Diawara e Albiol. Da valutare, invece, le condizioni di Insigne e Ospina. Azzurri probabilmente in campo così: Meret in porta, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in linea di difesa. A centrocampo ecco Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Verdi. in attacco, si scalda la coppia Milik-Mertens.

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Verdi; Milik, Mertens.

