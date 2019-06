Roma, niente Qatar: il QSI vuole comprare il Leeds

Dopo le indiscrezioni su un interesse del Qatar per la Roma, Al-Khelaïfi vola in Inghilterra: accellerata per l’acquisto del Leeds

Si era a lungo parlato, pur senza conferme concrete, di un interesse del Qatar nei confronti della Roma. Si tratta di un nulla di fatto: il QSI di Al-Khelaïfi punta il Leeds.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del PSG e uomo d’affari qatariota, membro del fondo di investimenti, è volato in Inghilterra per chiudere la trattativa per il club inglese.