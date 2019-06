Roma, non si ferma la protesta: affissi altri striscioni contro Pallotta – FOTO

Continua la protesta a Roma contro James Pallotta: nella notte sono stati appesi altri striscioni contro il presidente americano

Non si ferma la protesta a Roma contro James Pallotta. Nella notte infatti in diverse zone della capitale sono stati esposti enormi striscioni con la scritta: «Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero»

Tutti gli striscioni recano la stessa scritta e il riferimento a Ferrero richiama in qualche modo l’interesse per il club giallorosso manifestato più volte in passato dall’attuale patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, che è dichiaratamente tifoso romanista.