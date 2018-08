Il campione del mondo sta facendo una preparazione specifica per giocare il prima possibile con i colori giallorossi

Con ogni probabilità, Steven N’Zonzi verrà finalmente convocato per la prossima partita casalinga contro l’Atalanta di lunedì sera. Il mediano paga un ritardo di condizione dovuto alle tempistiche del suo trasferimento e soprattutto al mondiale russo di giungo/luglio, che naturalmente rallenta e posticipa la preparazione personale alla stagione seguente. Nonostante ciò, L’ex Siviglia sta facendo di tutto per accelerare i tempi ed essere utile il prima possibile alla causa capitolina. Infatti, è risaputo il fatto che stia facendo con ottimi riscontri i Mapei test, una serie di esami per indagare le risposte atletico-funzionali dei calciatori.

Gli addetti al lavoro romani, sono molto curiosi di vedere in campo l’ex Stoke City. D’altronde, stiamo parlando di un centrocampista con una notevole esperienza internazionale alle spalle con parecchi successi, specialmente con la propria nazionale e con il suo ex club andaluso. Inoltre, desta molto interesse la sua possibile concorrenza con il capitano Daniele De Rossi, visto che condividono la stessa posizione in campo. Vedremo il suo impatto nel calcio italiano, ma la voglia di mettersi in gioco e le motivazioni del francese sono sotto gli occhi di tutti.