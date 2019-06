La Roma potrebbe cedere Steven Nzonzi. Il Lione vorrebbe acquistarlo: primi sondaggi in corso. Le ultimissime

Steven Nzonzi non ha convinto alla sua prima stagione e potrebbe non far parte del nuovo progetto tecnico di Fonseca. Nelle ultime ore sarebbe arrivato un sondaggio dalla Francia per lui.

Secondo Il Messaggero, il Lione avrebbe mosso i primi passi per il gigante francese di proprietà della Roma, chiedendo informazioni sulla situazione relativa al futuro del centrocampista.