Roma, occasione Schick. Ultime carte per rilanciarsi

Roma, occasione per Schick. Se nell’amichevole di stasera Dzeko dovesse partire dalla panchina toccherà all’attaccante ceco

Quella di oggi potrebbe essere una giornata fondamentale per Patrik Schick. Se Dzeko non dovesse essere schierato in amichevole contro l’Athletic Bilbao per via delle vicende di mercato, ecco che toccherebbe al ceco.

A quel punto, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrà dare il tutto per tutto per lanciare un segnale importante verso Paulo Fonseca. Anche perché manca poco al via del campionato e oltre quella di stasera, per mettersi in mostra, avrà solo la difficile amichevole col Real Madrid. Intanto su di lui rimane vivo l’interesse da club di Bundesliga.