Roma, ora è ufficiale: Marcano torna al Porto. I dettagli

Il Porto riporta alla base Ivan Marcano. Il difensore centrale lascia la Roma per accasarsi in Portogallo. Le ultimissime

Era nell’aria, ora è ufficiale: Ivan Marcano ha firmato il suo nuovo contratto con il Porto. Il giocatore è volato in Portogallo in queste ore dove ha sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club.

Dopo un solo anno in Italia, con la maglia della Roma, Marcano ha trovato l’accordo con il Porto. Contratto fino al 2023 per il difensore centrale. Così i giallorossi: «L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni».