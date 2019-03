Roma, Pallotta: ipotesi Mislintat per sostituire Monchi

Sono giorni frenetici in casa Roma, il presidente Pallotta sta prendendo in considerazione la figura dello svedese Mislintat, per il dopo Monchi

La Roma è ancora a caccia del nome giusto, per ricoprire il ruolo lasciato scoperto dallo spagnolo, tornato al Siviglia. Molte le ipotesi, una di queste nelle ultime ore, sembra essere quella dello svedese Sven Mislintat; un nome interessante, perchè Pallotta, starebbe pensando ad un nuovo assetto societario.

Dopo l’addio di Monchi, James Pallotta è alla ricerca del profilo giusto, che si occupi di mercato nei prossimi anni. Come riporta Il Romanista, Mislintat, ex caposcout del Borussia Dortmund e dell’Arsenal, potrebbe arrivare nella capitale e comporre una specie di triade, con Massara ds e Totti riferimento a livello tecnico.

Sarebbe una soluzione originale, che permetterebbe di dare continuità al progetto attuale, con la fiducia a Massara, che con l’addio di Monchi, sta già ricoprendo questo ruolo. Stesso discorso per Francesco Totti, che finalmente verrebbe considerato come merita, con un ruolo di importanza primaria. Infine Mislintat, sarebbe quel conoscitore di calcio internazionale, che potrebbe scovare nuovi talenti per la Roma.