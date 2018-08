Simpatico siparietto tra il presidente romano, Manolas e Kluivert in un video pubblicato dalla canale della Roma su Youtube

In questo momento, l’unica certezza tra le ali a disposizione della Roma è Justin Kluivert. L’olandese è apparso decisamente più in palla rispetto ai compagni di ruolo, dimostrando di avere una grande talento e personalità da vendere nonostante la giovane età, visto che stiamo parlando di un 99′. Con ogni probabilità, debutterà da titolare il prossimo weekend nella Serie A contro il Torino, suscitando la curiosità dei tifosi romani. Per il classico colpo alla Monchi, Pallotta gongola per le prestazioni della nuova leva ex Ajax.

Ecco il pensiero del presidente statunitense sul giovane gioiello appena acquistato, in un divertente video comparso sul canale YouTube ufficiale della squadra: «Sai chi mi ricordi? Allen Iverson. Il modo in cui sorprendi e inganni gli avversari, in cui cambi direzione velocemente. Stesse qualità. Gli regalo una Lamborghini o una Mercedes per 10 gol stagionali, anzi 30». Con Kostas Manolas che nel frattempo ascolta, ride e molto umilmente afferma: «Per me ne ho già ordinata una bianca, tra poco arriva».