Roma, Pallotta su Totti: «Ha bisogno di tempo per pensare al futuro»

Totti non pervenuto a Londra, luogo del summit della Roma. Pallotta chiarisce la situazione del direttore tecnico giallorosso

Attraverso il sito ufficiale della Roma, Pallotta smentisce le voci di un invito non consegnato a Totti per la riunione a Londra. Il presidente ha offerto il ruolo di direttore tecnico alla bandiera giallorossa, ma la mancata risposta alla convocazione per il summit fa insospettire l’ambiente.

I motivi della sua assenza non sono chiari nemmeno a Pallotta, che ipotizza:«Forse Francesco pensa di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo».