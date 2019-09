Roma, parla De Sanctis: «Troppi infortuni, ora ce ne aspettiamo meno»

Roma, parla il team manager De Sanctis: «Troppi infortuni, con il rinnovo dello staff medico ce ne aspettiamo meno»

E’ intervenuto anche De Sanctis, team manager della Roma, a margine della conferenza stampa di Smalling. Argomento trattato, i tanti infortuni in casa giallorossa. «Quest’anno le cose non sono iniziate per il verso giusto, ma vorrei scansare ogni tipo di alibi: ho sentito persino parlare dei campi di allenamento…».

Quindi uno sguardo al domani. «Nello staff medico abbiamo portato avanti un’ampia ristrutturazione, possiamo fornire ai calciatori tutte le opzioni per allenarsi bene e recuperare bene: ci aspettiamo meno infortuni rispetto all’anno scorso. Adesso però non ci sono condizioni per preoccuparsi».