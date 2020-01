Roma, parla Shaqiri: «Continuo a lavorare per aiutare il Liverpool»

Roma, Shaqiri chiude le porte a un approdo in giallorosso: «Pochi minuti ma rimango positivo. Lavoro per aiutare il Liverpool»

Quello di Xherdan Shaqiri è un nome caldissimo per il mercato della Roma. Petrachi l’ha individuato come possibile rinforzo per la squadra di Fonseca ma strapparlo al Liverpool non appare semplice. Lo svizzero ha parlato ai canali ufficiali della società Reds:

«La ragione del poco minutaggio? Ci sono diverse ragioni, una di queste è che non avendo potuto svolgere il precampionato le mie possibilità si sono ridotte ma rimango positivo. Voglio continuare a lavorare per dare il mio meglio e aiutare la squadra».