Il centrocampista della Roma, Javier Pastore, ha lanciato una frecciatina all’ex allenatore dei giallorossi, Di Francesco

Nel corso di Roma–Cagliari, il centrocampista dei giallorossi, Javier Pastore, si è rivelato protagonista con un gol e una traversa nel 3-0 sui casteddu. L’argentino, ritornato in campo dopo il match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha sfoderato un’ottima prestazione e sembra aver ritrovato la giusta forma con Ranieri. Nel post-partita, Pastore ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport nonché a Roma24: «Sono molto felice perché l’ultima partita da titolare qui è stata nel derby contro la Lazio, sono passati 4 mesi e non era facile, da tanto non giocavo. La squadra mi ha aiutato. Abbiamo fatto una buona partita e giocato da squadra, non abbiamo preso gol e questo è positivo per arrivare all’obiettivo che vogliamo, che è arrivare quarti»

«Ho tanta voglia di fare qualcosa, sono stati tanti mesi messo da parte e non è stato facile, ma mi sono allenato alla pari e ho cercato di tornare il più presto possibile. Oggi è arrivata la ricompensa, penso di aver giocato bene. Partite così mi rendono felice. Il mister? Il mister non parla tantissimo con i giocatori ma fa capire quello che vuole quando schiera gli undici in campo. E’ arrivato quando la squadra sembrava quasi morta, ora stiamo bene. E’ stato intelligente».

«La miglior Roma dell’anno? L’importante era vincere e prendere 3 punti per continuare a lottare per l’obiettivo Champions. Abbiamo fatto una partita importante e bella. Ranieri? Ha capito la situazione in cui ci trovavamo, ha chiesto le cose basilari, provare a non prendere gol e a giocare. questo ci ha aiutato tanto per l’autostima e oggi si vede in campo. Ho avuto la sfortuna di infortunarmi subito a inizio campionato, poi l’allenatore che c’era prima non mi ha preso in considerazione, non ero un’opzione per lui. Ora ho ritrovato fiducia».