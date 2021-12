Roma, paura Covid: annullata la festa di Natale della squadra

Timore Covid in casa Roma, annullata per sicurezza la festa di Natale alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma è stata annullata la festa di Natale in programma questa sera, alla quale avrebbero preso parte centinaia di persone.

Il club giallorosso ha voluto evitare la possibilità di nuovi contagi dovuti al Covid. E poi c’è sempre quella gara con l’Atalanta da preparare al meglio…