Roma, pazza idea scambio Pavoletti-Defrel con il Cagliari

Roma e Cagliari pensano a un clamoroso scambio di calciomercato. Pavoletti in giallorosso, Defrel in Sardegna

Il futuro di Leonardo Pavoletti è lontano da Cagliari? Il centravanti ha fatto bene anche in questa stagione e potrebbe andare via. Secondo Il Tempo, la Roma sarebbe sulle sue tracce.

I giallorossi e il Cagliari starebbero pensando a uno scambio con Gregoire Defrel (non verrà riscattato dalla Sampdoria) in Sardegna e con Leonardo Pavoletti alla Roma, alla corte del nuovo allenatore Fonseca, una proposta che sarebbe partita dal club sardo. Bisognerà capire i pensieri della Roma in merito.