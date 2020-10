Roma, Pedro: «Vogliamo lottare per lo Scudetto»

Pedro ha commentato la vittoria conquistata contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’attaccante della Roma

Pedro, attaccante della Roma, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro l’Udinese.

PRESTAZIONE – «Sono contento per la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Sono contento per i tre punti, abbiamo fatto una buona partita».

ESULTANZA – «Il 3 è dedicato alla mia famiglia, il cuore alzato verso il cielo è dedicato a una cara persona scomparsa da poco che conoscevo a Tenerife».

SOFFERENZA – «Con una squadra così chiusa è sempre difficile trovare spazi, alla fine però siamo riusciti a portare a casa la vittoria».

PRIMA VITTORIA – «Poteva segnare chiunque, adesso pensiamo già alla prossima partita perché scendiamo in campo sempre per vincere».

OBIETTIVI – «Sono contento di stare qui, ci sono giocatori di esperienza come Mkhitaryan e Dzeko. Noi abbiamo l’obiettivo di vincere sempre, è difficile ma pensiamo partita dopo partita. Vogliamo entrare in Champions League e, perché no, rientrare nella lotta scudetto. È difficile ma proviamoci».