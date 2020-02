Roma, per Dzeko domenica fuori porta. E incontra…Totti! – FOTO

Roma, Dzeko trascorre la domenica in un ristorante a circa 60 chilometri dalla Capitale. E a sorpresa incontra Francesco Totti

Edin Dzeko ha approfittato del giorno libero lasciato da Paulo Fonseca per trascorrere un tranquillo pranzo fuori Roma con la famiglia. Il bosniaco si è recato in un noto locale a circa 60 chilometri dalla Capitale, l’Isola del Pescatore, per godersi la domenica.

L’attuale attaccante giallorosso ha casualmente incontrato Francesco Totti. L’ex capitano, infatti, si è recato nel medesimo ristorante. Il tutto è stato testimoniato dal proprietario del locale attraverso Instagram.