Roma, Perotti applaude la società: «Fatto il massimo con i tre rinnovi»

Roma, Perotti applaude la società a margine del successo in amichevole sull’Arezzo: «Fatto il massimo con i tre rinnovi»

A Roma TV, al termine dell’amichevole vinta contro l’Arezzo, ha parlato Perotti. «E’ stato un buon test. Nei primi minuti non abbiamo fatto come col Real Madrid, poi abbiamo ritrovato il nostro gioco. Cosa manca? Abbiamo giocato contro squadre forti, abbiamo vinto spesso. Manca ancora un po’ di fisico, le gambe a volte non vanno come uno vuole, arriviamo al meglio a questo inizio stagione, non sarà facile contro il Genoa».

Poi un’impressione sul gioco di Fonseca. «Ti fa stare più vicino alla porta, così ho più chance di fare gol. Abbiamo fatto quello che vuole il mister, penso che possiamo cominciare bene la stagione. Quanto hanno fatto bene i rinnovi? Tanto, sono due giovani e un calciatore difficile da sostituire: la Roma ha fatto il meglio che poteva. Ora sono tutti in condizione, anche se il mercato non è chiuso, ma sono soddisfatto».