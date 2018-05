Roma, Perotti e Manolas convocati per la Juve

I convocati di Eusebio Di Francesco per Roma-Juventus, match valido per la 37esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Alla Roma di Eusebio Di Francesco basta un solo punto per avere la certezza matematica di giocare la prossima Champions League. I giallorossi proveranno a conquistarlo già contro la Juventus, nel match dell’Olimpico valido per la 37esima giornata di Serie A Tim ed in programma domani alle 20.45. Per la gara i capitolini potranno contare su Strootman, Manolas e Perotti, mentre saranno ancora assente Defrel, Bruno Peres e Karsdorp.

Questo l’elenco completo: Alisson, Lobont, Skorupski; Lu.Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Jonathan Silva, Manolas; Nainggolan, Strootman, Lo.Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson; Perotti, Dzeko, Schick, Under, Antonucci, El Shaarawy.