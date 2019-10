Roma, Petrachi rischia un anno di squalifica: ecco il motivo

Roma, Petrachi rischia un anno di squalifica: ecco le accuse rivolte al direttore sportivo giallorosso per il suo operato

Brutto momento in casa Roma. Dopo gli infortuni potrebbe esserci un’altra defezione, questa volta a livello societario. Gianluca Petrachi, infatti, rischierebbe un anno di squalifica.

Il Tempo scrive che il ds giallorosso avrebbe commesso degli illeciti, lavorando già per la Roma, pur essendo ancora sotto contratto con il Torino, come affermato dallo stesso Petrachi in conferenza stampa, sulla trattativa tra Dzeko e Inter sviluppatasi a maggio, o le foto che lo ritraevano di ritorno da un viaggio a Madrid il 4 giugno, 20 giorni prima che Cairo lo liberasse.