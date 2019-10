Roma, piccolo sorriso per Fonseca: Zappacosta torna a disposizione

Roma, dopo gli infortuni di Pellegrini e Mkhitaryan un timido sorrido per Fonseca: è tornato a disposizione Zappacosta

Nella giornata di ieri la Roma ha perso sia Lorenzo Pellegrini sia Henrikh Mkhitaryan per problemi di natura fisica. Due stop certamente poco graditi per Paulo Fonseca in un momento delicato della stagione.

Il portoghese, tuttavia, può anche fare un mezzo sorriso grazie al totale recupero di Davide Zappacosta. Il terzino arrivato in prestito dal Chelsea ha da pochi giorni ripreso ad allenarsi in gruppo ed è stato regolarmente convocato per l’Europa League.