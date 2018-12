Sarà Roma-Porto agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le date delle due sfide

L’urna della Champions League ha emesso i suoi verdetti: la Roma affronterà il Porto negli ottavi di Champions League. I giallorossi, che hanno chiuso il loro girone al secondo posto, dietro al Real Madrid, hanno pescato il Porto dell’ex Lazio Conceiçao. La formazione portoghese però non è da sottovalutare: la squadra lusitana infatti ha chiuso il girone con 16 punti, miglior punteggio tra le formazioni qualificate agli ottavi di Champions. La Roma è in difficoltà ma la formazione di Di Francesco avrà due mesi per prepararsi al meglio per la gara di Champions.

La Uefa ha reso note le date degli ottavi di finale di Champions League. La Roma scenderà in campo il prossimo 12 febbraio. La gara si giocherà allo Stadio Olimpico: non è stata sorteggiata la sede, già decisa con il piazzamento delle formazioni, in quanto le seconde classificate, quindi anche la Roma, giocheranno le partite d’andata tra le mura amiche. La gara di ritorno, al Do Dragao, si giocherà invece il 6 marzo 2019. Tifosi giallorossi non prendete appunti e segnate in (giallo)rosso le date del 12 febbraio e del 6 marzo, due date fondamentali per il cammino europeo e per la stagione della Roma.