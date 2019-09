Roma, presentazione Smalling: «La Serie A una grande occasione, con Fonseca c’è subito stata una grande sintonia»

A Trigoria è il giorno di Smalling. All’indomani della presentazione di Kalinic, oggi infatti è toccato al difensore centrale arrivato dal Manchester United fare capolino davanti alla stampa. «La Serie A è un grande campionato, è stato sempre un obiettivo giocarci. Per me è una grande occasione», le sue prime parole da giallorosso.

Ha poi proseguito. «Con Fonseca avevo parlato al telefono, c’è stata subito sintonia. Il suo è un tipo di calcio che mette una buona quota di responsabilità su di noi, ma a me piace giocare alto. L’Europa League? Abbiamo tutte le qualità per provare a vincerla: siamo tra le favorite del torneo. Ora voglio concentrarmi solo sulla prossima partita, poi a fine stagione vedremo se la Roma sarà soddisfatta. Il prestito secco? Non sono più giovane, è vero, ma a me piacciono nuove sfide».